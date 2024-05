Haaland ou Kane: quem é mais decisivo? Comentaristas do Lance! debatem

Arte: Lance!







Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 16:20

Erling Haaland e Harry Kane são dois atacantes mais letais do futebol europeu na atualidade. Que ambos têm qualidade ímpar para fazer gols não se discute, porém, as más atuações dos jogadores em decisões chamam atenção entre os espectadores do mundo da bola.

Em live realizada no Youtube do Lance!, a equipe de Futebol Internacional debateu qual dos jogadores tem mais poder de decisão, de olho na decisão da Champions League 23/24, que acontece no sábado (1). Confira:

Harry Kane em ação com a camisa do Bayern. Foto: AFP

