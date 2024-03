Guardiola ameniza ‘treta’ com De Bruyne durante empate com o Liverpool

Momento em que De Bruyne é substituído e reclama com Guardiola e seus auxiliares (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 08:05 • Liverpool (ING)

O técnico Pep Guardiola colocou panos quentes no desentendimento que teve com o meia Kevin De Bruyne durante o empate do Manchester City em 1 a 1 com o Liverpool, pela Premier League. O técnico afirmou que gostou da postura do jogador.

- Agora (depois do jogo) ele está feliz, não há problema. Eu gosto disso. Se ele está chateado, é bom. Tomei essa decisão porque não estávamos conseguindo manter a posse de bola, e não iríamos conseguir com ele, Bernardo (Silva) e John (Stones) em campo.

O técnico ainda rasgou elogios ao jogador pela sua participação no jogo durante o primeiro tempo. Para Guardiola, a polêmica substituição tinha a única intenção de fazer o Manchester City retomar o controle do jogo, não havendo relação com o desempenho do belga na partida.

- No primeiro tempo ele esteve envolvido em todas as transições, nos chutes e nos escanteios. Depois que sofremos o gol no segundo tempo, o jogo não estava mais em nossas mãos. Eu queria fazer algo que nos devolvesse um pouco o controle do jogo. Era essa a minha intenção.

Guardiola substituiu De Bruyne para tentar recuperar o controle do jogo (Foto: Paul Ellis/AFP)

A 'treta' entre Guardiola e De Bruyne aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo, quando o meia foi substituído por Mateo Kovacic. Ao sair de campo, o belga reagiu, e direcionou algumas palavras ao técnico e seus auxiliares.

Nitidamente insatisfeito, o jogador sentou no banco de reservas e viu Guardiola se aproximar para conversar com jogador ainda durante o jogo.

Vale lembrar que De Bruyne foi o autor da assistência para o gol do Manchester City, ainda no primeiro tempo, em jogada de escanteio.