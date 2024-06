Gigante da Premier League planeja proposta por Murillo, ex-Corinthians

Murillo foi o grande destaque do Nottingham Forest na temporada. (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 13:26 • Londres (ING)

Destaque na temporada 2023/24 do Nottingham Forest, o zagueiro Murillo, ex-Corinthians, é alvo do grandes clubes europeus no mercado de transferências. Na última semana, o Chelsea fez uma consulta para assinar com o jogador, que foi eleito o melhor atleta dos Reds na temporada passada.

A informação apurada pelo jornal britânico The Guardian afirma que o valor estimado pelo defensor de 21 anos gira em torno de 70 milhões de libras, e os Blues, cientes da alta pedida, planejam adicionar Trevor Chalobah na negociação.

As atuações de Murillo chamam atenção desde a estreia na Premier League, diante do Brentford, em outubro de 2023. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências internacionais, a Juventus é outro clube na jogada pelo atleta. A Vecchia Signora, inclusive, já tem acordo para contratar outro destaque brasileiro da Premier League: Douglas Luiz, do Aston Villa.

A ideia da diretoria dos Blues é assinar com Murillo para atuar no lado esquerdo da zaga, visto que, apesar de já contar com seis defensores, o elenco precisa ser reforçado no setor, de acordo com a avaliação interna. Trevor Chalobah, criado nas categorias de base do Stamford Bridge, está na lista de jogadores negociáveis.

Porém, de acordo com o The Guardian, o zagueiro de 24 anos busca atuar por um clube que dispute competições continentais. Este não é o caso do Forest, que terminou a Premier League 2023/24 em 17º lugar.

Comprado por R$ 64 milhões junto ao Corinthians, Murillo foi titular em todas as 36 partidas que disputou pelo Nottingham Forest, com protagonismo na campanha que manteve o clube na primeira divisão inglesa.

Murillo assinou com o Nottingham Forest na temporada passada. (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

