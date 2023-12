Nesta sexta-feira (15), às 16h45 (horário de Brasília), a Juventus visita o Genoa no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova (ITA), em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Os donos da casa querem surpreender, em vias de se distanciar de vez do Z3; a equipe de Massimiliano Allegri pode assumir a liderança em caso de triunfo, ultrapassando a Inter de Milão e ligando o secador no fim de semana. O jogo terá transmissão da ESPN 4 e do Star+.