General aurinegro! Confira a lista de títulos de Mats Hummels pelo Borussia Dortmund

Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 20:00 • Londres (ING)

Na decisão da Champions League, Borussia Dortmund e Real Madrid se enfrentam neste sábado (1), às 16h (de Brasília), no Estádio de Wembley. Para o lado aurinegro, vencer a final na Inglaterra teria um sabor mais que especial: após onze temporadas do vice para o Bayern de Munique, o time tem a chance de exorcizar o fantasma e levantar a segunda Champions da história do clube.

Mats Hummels, zagueiro e um dos capitães do Borussia Dortmund, é um personagem de grande enredo na equipe: mesmo após trocar o time pelo Bayern, o defensor retornou ao time aurinegro e pode se consagrar como um dos jogadores mais vitoriosos da história da instituição.

Confira a lista de títulos de Mats Hummels pelo Borussia Dortmund:

Os títulos de Mats Hummels no Borussia Dortmund

Bundesliga 10/11

Na quarta temporada de Hummels na equipe, o Borussia Dortmund foi campeão alemão com sete pontos de diferença para o vice, Bayer Leverkusen.

Bundesliga 11/12

O zagueiro ajudou o Borussia a conquistar o bi alemão na temporada seguinte, com oito pontos de diferença para o segundo colocado, o Bayern.

Copa da Alemanha 11/12

Com direito a gol e Lei do Ex do zagueiro alemão, os Aurinegros bateram o Bayern na decisão da Pokal por 5 a 2.

Supercopa da Alemanha 2013

De novo contra o Bayern, Hummels levantou seu terceiro troféu com a camisa do time aurinegro. Com dois de Reus, o Borussia Dortmund venceu o Bayern por 4 a 2.

Copa da Alemanha 20/21

Após voltar do Bayern de Munique, Hummels levantou seu mais recente troféu com a camisa do Borussia Dortmudn: a Copa da Alemanha 20/21, contra o RB Leipzig, por 4 a 1.

Time do Borussia Dortmund levanta o troféu da Pokal 20/21