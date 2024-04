Gabriel Jesus dá assistência, e Arsenal retoma a liderança da Premier League

Odegaard (camisa 8) comemora segundo gol do Arsenal com Decla Rice e Bukayo Saka (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 17:55 • Wolverhampton (ING)

O Arsenal venceu o Wolverhampton por 2 a 0 fora de casa, se reergueu da eliminação na Champions League e reassumiu a liderança do Campeonato Inglês. Os gols do jogo foram marcados por Trossard, aos 45 minutos do primeiro tempo (com assistência de Gabriel Jesus), e Odegaard, aos 50 minutos da segunda etapa.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Com este resultado, os Gunners atingiram os 74 pontos na classificação da Premier League, um a mais que o até então líder Manchester City, que ainda não jogou na rodada por estar disputando a semifinal da Copa da Inglaterra. Vale lembrar que, por isso, o Arsenal fica com um jogo a mais que seus concorrentes na luta pela taça.

Embora o Arsenal tenha controlado grande parte do primeiro tempo do jogo, o gol da equipe só saiu no final do primeiro tempo: Gabriel Jesus dominou uma bola cruzada em direção à área, brigou com os zagueiros e, cercado por três, ajeitou para Trossard, que chegava de trás e finalizou de bico no ângulo para abrir o placar.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Corrida maluca! Veja a classificação atualizada da Premier League

Os Gunners seguiram com controle do jogo, ao menos na primeira metade do segundo tempo, mas não conseguiram ampliar o placar com a velocidade necessária para conseguir tranquilidade no jogo.

Gabriel Jesus comemora com Trossard o gol que abriu o placar do jogo e recolocou o Arsenal na liderança da Premier League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Já nos acréscimos da partida, Odegaard invadiu a área pelo lado direito, limpou a marcação e finalizou em cima do goleiro. O rebote, no entanto, voltou para os pés do norueguês, que finalizou novamente, quase sem ângulo, para dar números finais ao placar.

O Arsenal volta a campo na próxima terça-feira (23), às 16h (hora de Brasília), para o clássico londrino diante do Chelsea, também pela Premier League.