Neste sábado (23), às 08h30 (horário de Brasília), a Juventus visita o Frosinone, Stadio Benite Stirpe, em Frosinone, na Itália, jogo válido pela 18ª rodada da Série A Calcio. Os I Canarinis ocupam a 13ª posição na tabela de classificação e, após eliminar o Napoli da Copa Itália com uma incrível vitória fora de casa por 4 a 0, os I Cociari almejam algo maior na liga. Já a Juve é a vice-líder da competição com 37 pontos, quatro atrás da líder Internazionale, que tem 41, e cinco tentos de frente para o Milan, terceiro colocado. A vitória nesta partida, significa, de vez, a busca por mais um título da Série A. O Jogo terá transmissão da ESPN 2 (TV fechada) e do Star+ (Streaming).