Final da Champions League 2023/24: confira as principais informações

Borussia Dortmund e Real Madrid vão duelar em busca do título da Champions League (Divulgação/Uefa)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 14:00 • Londres (ING)

A temporada europeia terá a última partida com a coroação do título da Champions League. No sábado, 1º de junho, as duas melhores equipes vão duelar no Wembley, em Londres, em busca do lugar mais alto do pódio. Confira no Lance! as principais informações da decisão.

➡️ Clique para ganhar 7 dias grátis e assistir esse jogão na Max!

QUEM VAI DISPUTAR O GRANDE JOGO?

O Borussia Dortmund será o representante da Alemanha pela terceira vez. Depois do título em 1996/97 e o vice-campeonato em 2012/13, a Muralha Amarela está de volta à final após eliminar o PSG por 2 a 0, no placar agregado.

➡️ Kroos abre o jogo ao ver os filhos chorando no gramado do Santiago Bernabéu: ‘Isso me matou’

Maior campeão da competição, o Real Madrid está de volta após dois anos, quando conquistou a 14ª taça em cima do Liverpool. O time espanhol eliminou o Bayern de Munique na semifinal, com o agregado marcado em 4 a 3.

ONDE SERÁ A PARTIDA?

Pela oitava vez em sua história, a final da Champions League será realizada no Wembley, em Londres. A última vez em que o emblemático estádio inglês sediou a decisão foi em 2012/13, justamente na derrota do Borussia Dortmund para o Bayern de Munique.

Wembley vai sediar a final da Champions League 2023/24 (Foto: Glyn Kirk/AFP)



ONDE ASSISTIR?

No Brasil, a última partida da Champions League terá transmissão exclusiva da TNT Sports e da Max (plataforma de streaming).

TERÁ PRORROGAÇÃO?

Como nas fases anteriores, a final da Champions League terá prorrogação em caso de empate no tempo regulamentar. Se persistir o placar em igualdade, a disputa será definida nos pênaltis.

QUEM É O ÁRBITRO DA PARTIDA?

Borussia Dortmund x Real Madrid será apitado por Slavko Vinčić. Esta será a segunda final de competição europeia da Uefa do esloveno. Em 2021/22, o árbitro apitou a final da Europa League, entre Eintracht Frankfurt e Rangers, com vitória do alemães nas penalidades.

FUT INTERNACIONAL