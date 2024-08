Fim de novela! Pep Guardiola bate o martelo sobre o futuro de Éderson no Manchester City

Pep Guardiola, treinador do Manchester City. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 19:08 • Manchester (ING)

O futuro do goleiro Éderson, do Manchester City e da Seleção Brasileira, foi uma das grandes novelas desta janela de transferências. Porém, restou a Pep Guardiola selar o destino do atleta: o goleiro ficará no clube para a próxima temporada.

Em declaração, o treinador espanhol afirmou com alívio a permanência do brasileiro:

-É um alívio que Éderson e Ortega fiquem conosco. O carisma e a consistência de Éderson… estou realmente muito satisfeito que ele vai ficar.

Éderson foi visado pelo mercado saudita desde o início da janela: antes de negociar com o Al-Ittihad, o goleiro chegou a conversar com o Al-Nassr, que acabou optando por assinar com outro brasileiro para a posição, Bento. Com o fracasso na negociação rival, os Tigres se colocaram como um possível destino para o jogador, mas não chegou em acordo com os Cityzens.

De acordo com a imprensa britânica, o Manchester City não recebeu propostas agradáveis pelo goleiro. A pedida do time inglês custava a partir de R$ 300 milhões, valor que não foi alcançado.

Pelo Manchester City, o goleiro completou 332 partida e conquistou 17 troféus, incluindo os inéditos Mundial de Clubes e Champions League.