Arsène Wenger trabalha para a Fifa desde novembro de 2019 (Foto: Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 12:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Arsène Wenger, ex-treinador do Arsenal e chefe de Desenvolvimento Global de Futebol da Fifa, decidiu avançar com a nova regra de impedimento, marcando a infração apenas se estiver com o corpo completamente à frente do defensor, o que beneficiaria a equipe atacante. A entidade está interessada em fazer com que o jogo adote a mudança assim que possível.

O ex-técnico apresentou a proposta da mudança a International Football Association Board (IFAB), responsável pelas regras do futebol, que aprovou a ideia no início do ano.

O novo procedimento da Fifa não muda o referencial da linha de impedimento do defensor, a linha segue sendo traçada na parte do corpo que está mais próxima ao gol. A diferença fica no jogador de ataque, que seriam beneficiados e aumentaria a recorrência de gols.

Houve algumas preocupações de que a mudança causaria uma mudança tática muito grande e daria muita vantagem aos atacantes. Porém, segundo o jornal inglês 'The Times', entende-se que Wenger foi convencido pelos resultados dos testes na Suécia, Itália e Holanda.

(Foto: VALERIANO DI DOMENICO / AFP)