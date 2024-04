Ex-técnico do Real Madrid lista melhores da história e exclui Cristiano Ronaldo: ‘Não é gênio’

Cristiano Ronaldo não pode ser considerado um gênio, na visão de Fábio Capello (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 08:30 • Madri (ESP)

O ex-técnico Fábio Capello é conhecido por não poupar suas palavras quando comenta futebol. E em entrevista coletiva concedida na segunda-feira (22), durante o Prêmio Laureus, o italiano causou polêmica mais uma vez ao listar os melhores jogadores da história na sua visão.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Isso porque Capello tirou Cristiano Ronaldo do seu ranking pessoal, e deu uma justificativa curiosa para isso: o português não é um gênio, na sua visão.

- Ele é um grande jogador, ganhou títulos, Bolas de Ouro, mas não foi tão genial quanto Messi. Cristiano Ronaldo é um grande goleador e sabe fazer tudo, mas não é um gênio - disparou o ex-técnico, que nem foi perguntado sobre o atacante português.

A declaração de Capello, na realidade, veio na esteira de uma pergunta sobre Lamine Yamal, promessa do Barcelona de apenas 16 anos que tem encantado os torcedores espanhóis. O ex-técnico foi questionado se o jovem pode se igualar a Lionel Messi em algum momento da carreira.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Encontrei Messi no (troféu Joan) Gamper. Por volta dos 20 minutos de jogo abordei o (Frank) Rijkaard (técnico do Barcelona à época) e pedi que me emprestasse ele naquela temporada. Messi era um gênio. Lamine tem muita qualidade, mas não será um gênio. Messi, Pelé e Maradona eram gênios.

Além do Real Madrid, Fabio Capello treinou Milan, Juventus, Roma, Rússia (foto) e Inglaterra (Foto: Jonathan Nackstrand/ AFP)

O episódio narrado por Capello ocorreu em 2005, ano em que treinava a Juventus, e enfrentou o Barcelona no tradicional amistoso de pré-temporada realizado pelo clube catalão no Camp Nou. Na ocasião, as equipes empataram por 2 a 2, com vitória do time de Turim por 4 a 2 na disputa de pênaltis.

Antes de encerrar, Capello citou outro brasileiro que classifica como gênio do futebol: Ronaldo, a quem apelidou de "o gordo". Vale lembrar que a relação do italiano com o Fenômeno nunca foi das melhores. Em entrevista recente, o ex-técnico afirmou que aconselhou uma dieta ao brasileiro no período em que trabalharam juntos, justamente no Real Madrid.