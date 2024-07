Ex-Liverpool, Jürgen Klopp é procurado para assumir seleção

Jurgen Klopp no comando do Liverpool. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 16:23 • Redação do Lance!

Ex-comandante do Liverpool, Jürgen Klopp pode se aproximar de um novo trabalho em breve: de acordo com a apuração do The Independent, da Inglaterra, o treinador foi procurado pela seleção dos Estados Unidos, que demitiu Gregg Berhalter com o mau desempenho na Copa América.

Klopp deixou o Liverpool após quase uma década inteira de sucesso: sob o comando do alemão, os Reds abandonaram a seca de títulos e voltaram aos holofotes do futebol mundial. Após o final da temporada passada, o casamento de nove anos acabou e o técnico adotou o discurso do 'ano sabático' para focar em seus interesses familiares e despistar interesses.

Entretanto, trabalhar com uma seleção nacional seria uma novidade para Klopp. De acordo com o veículo britânico, a proposta estadunidense visa o próximo ciclo para a Copa do Mundo de 2026, sediada no país, além de México e Canadá.

É justo afirmar: de acordo com as motivações pessoais que levaram Klopp a encerrar o ciclo em Merseyside, é improvável que ele aceite o novo cargo. Em seu vídeo de despedida do Liverpool, o treinador de 57 anos afirmou que as 'energias para estar na beira do campo estavam se esgotando'.

Os Estados Unidos frustraram expectativas na disputa da Copa América 2024: em um grupo com Uruguai, Panamá e Bolívia, os norte-americanos ficaram em terceiro lugar e não conseguiram uma classificação para o mata-mata.