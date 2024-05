Ex-Grêmio assume protagonismo em clube europeu e está a um passo de ser campeão

Bitello é um dos destaques do Dínamo Moscou, da Rússia (Divulgação/Dínamo Moscou)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/05/2024 - 18:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Bitello, ex-Grêmio, balançou as redes contra o Krylya Sovetov, no último sábado (18), e se tornou o brasileiro com mais gols no Campeonato Russo, com dez, além de duas assistências, sendo um dos principais estrangeiros dentro da competição.

Restando uma rodada para o encerramento da competição, a equipe do atacante se encontra na liderança, com 56 pontos, e dependendo apenas de si para ser campeão. Protagonista no time russo, o camisa 89 comentou o atual momento e que espera poder corar a temporada com título.

- Estou muito feliz. No meu primeiro ano poder estar disputando para ser campeão é muito bom - destacou.

Bitello também comentou sobre os desastres ambientais que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, estado onde morou durante cinco anos, quando defendeu o Grêmio, de 2019 a 2023, da categoria de base ao profissional.

- Tenho amigos no Rio Grande do Sul. Nós temos que dar todo o apoio, eu mesmo estou ajudando, fiz uma rifa com uma camisa do Dínamo. Estamos arrecadando dinheiro para repassar ao pessoal que está ajudando. Espero que todo mundo fique bem - disse.

