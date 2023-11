Revelado nas categorias de base do Botafogo de Ribeirão Preto, o zagueiro Carlos Henrique já tem o seu nome consolidado no futebol da Arábia Saudita. Desde 2019, quando deixou o São Caetano, o defensor, de 29 anos, está atuando no futebol saudita. Carlos defende o Najran SC, clube que já havia defendido por três temporadas consecutivas, entre 2019 e 2022. Após 11 rodadas disputadas, o Najran ocupa a oitava colocação do grupo A da SDL. O brasileiro falou sobre o atual momento das equipes e a projeção para os próximos jogos.



- Estamos sofrendo um pouco por não ter uma boa sequência de vitórias, estamos oscilando bastante na competição e isso dificulta muito para que a gente consiga subir na tabela. Estamos trabalhando muito forte para que possamos conquistar vitórias seguidas, poder subir na tabela de classificação e brigar pelo acesso - disse.