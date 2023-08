Após se desligar do Bahia, o meia Cuadrado foi oficialmente anunciado pelo FK Dainava, equipe que disputa a primeira divisão do futebol da Lituânia. O jovem atleta estava no Tricolor de Aço desde 2021 e agora terá sua primeira experiência fora do país. O contrato do atleta com o clube europeu vai até meados de 2025.