Evento reúne torcedores do PSG para acompanhar a semifinal da Champions no Rio

Torcedores se reuniram para ver o jogo na sede da PSG Academy. (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 19:07 • Rio de Janeiro

Torcedores do PSG se reuniram na última quarta (1), para assistir o jogo de semifinal da Champions League entre a equipe e o Borussia Dortmund, da Alemanha. A iniciativa foi da PSG Academy Brasil e aconteceu no Clube Guanabara, em Botafogo, com o intuito de agregar simpatizantes da equipe parisiense no Rio e entusiastas de futebol para torcer na partida decisiva.

O resultado, é verdade, não foi dos melhores para o PSG. O time foi derrotado por 1 a 0 e voltou para Paris na necessidade de reverter o placar para chegar à final da Champions League. Entretanto, o evento no Rio de Janeiro foi considerado um sucesso. Fernando, analista de Franquia, se mostrou emocionado com o ambiente criado pela iniciativa:

- A energia e a paixão demonstradas por todos os presentes são verdadeiramente inspiradoras e mostram o quanto o Paris Saint-Germain é amado em todo o mundo. É emocionante ver como o futebol pode unir pessoas de diferentes origens e culturas em torno de um objetivo comum.

Torcedores reunidos assistindo o jogo entre PSG e Dortmund. (Foto: Divulgação)

A PSG Academy é uma rede de escolas de futebol com 48 unidades e mais de 14 mil alunos pelo Brasil. Com as inaugurações planejadas, é previsto que o número de instalações aumente para 54 até agosto deste ano.

Estrutura da PSG Academy para a recepção dos torcedores. (Foto: Divulgação)

Com a desvantagem no placar agregado, o PSG retonará ao gramado contra a equipe alemã na próxima terça (7), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.