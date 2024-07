Eurocopa: zagueiro é suspenso após fazer gesto extremista em comemoração de gol

Merih Demiral comemorou o segundo gol sobre a Áustria com gesto próprio de um movimento de extrema-direita. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 17:42 • Rio de Janeiro

A Turquia, que enfrentará a Holanda nas quartas de final da Eurocopa 2024, descobriu que terá um desfalque de peso para o jogo decisivo. Merih Demiral, zagueiro que marcou os dois gols na vitória sobre a Áustria, na fase anterior, foi suspenso pela Uefa por conta do gesto que fez na comemoração de seu segundo tento.

O símbolo com as duas mãos feito por Demiral é próprio dos 'Lobos Cinzentos', grupo de extrema-direita que atua na Turquia. O motivo do gancho é simples: mensagens de cunho político são proibidas durante a Eurocopa, seja nas arquibancadas ou em campo. O zagueiro foi suspenso por dois jogos, e além da Holanda, não poderá entrar em campo em uma possível semifinal.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O gestual feito pelo jogador remete a um lobo, sinal do movimento 'Ulkucu', conhecido popularmente como os Lobos Cinzentos. Eles são considerados uma organização terrorista, ultranacionalista e neofacista com mais de 12000 membros na Alemanha. A ideologia do grupo se baseia em 'ancestralidade e poder' e o lobo é um símbolo frequente usado em manifestações políticas da extrema-direita turca.

O 'lobo' formado pelas mãos do zagueiro da Turquia, punido da Eurocopa. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP) / ALTERNATIVE CROP

Após o apito final do jogo, o defensor postou uma foto reforçando a comemoração, com a legenda: 'Estou tremendamente orgulhoso de ser turco.'

É bom lembrar que este não é um caso isolado na Eurocopa: após o final da partida contra a Croácia, Mirlind Daku, atacante da Albânia, foi suspenso por dois jogos por conta de cânticos nacionalistas contra macedônios e sérvios.

Outra sanção desta edição foi ao meia britânico Jude Bellingham, que fez um gesto obsceno depois de marcar o gol de empate diante da Eslovênia, pelas oitavas de final. O jogador não foi suspenso, mas terá que pagar uma multa de 20 mil euros.