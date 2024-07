Eurocopa e Copa América influenciaram nas últimas decisões da Bola de Ouro?

Jude Bellingham em ação pela Inglaterra na Eurocopa. (Foto: Adrian Dennis/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 03:00 • Berlim (ALE)

A disputa pela Bola de Ouro 2024, organizada pela revista France Football, tem sido uma das mais equilibradas dos últimos anos no futebol europeu. Companheiros de time no Real Madrid, Vini Jr e Jude Bellingham são os grandes nomes nas previsões de ranking para a honraria, mas ainda não existe nada decidido quanto ao primeiro colocado.

Na reta final da temporada, os craques tiveram compromissos que podem ter influência direta na decisão do prêmio, marcada para o dia 28 de outubro: as disputas da Copa América e da Eurocopa. Enquanto o Brasil de Vinícius decepcionou nas quartas de final, a Inglaterra de Bellingham terá a chance de alcançar a glória continental pela primeira vez na história, no próximo domingo (14).

Mas, como tem sido a influência das duas competições nas premiações?

Bola de Ouro 2021

1º colocado - Lionel Messi

2º colocado - Robert Lewandowski

3º colocado - Jorginho

A premiação da Bola de Ouro em 2021 foi altamente influenciada pelo desempenho nos torneios continentais: Lionel Messi, que conquistou a Copa América, seu primeiro título com a camisa da Albiceleste, teve a campanha impulsionada pelo feito histórico.

Aliás, é justo afirmar que o protagonismo teve papel crucial na decisão. Jorginho, que conquistou a Champions League e a Eurocopa, apresentou um alto nível de regularidade no decorrer da temporada, mas não foi a estrela das conquistas. Em outras palavras, o ítalo-brasileiro careceu em protagonismo, apesar de ter feito uma temporada fantástica pela Azzurra e pelos Blues. Inclusive, o meia foi eleito jogador do ano da Uefa após a conquista europeia pelo Chelsea.

O ano vencedor em clube e seleção certamente influenciou a colocação final de Jorginho. Nomes que tiveram estatísticas mais brilhantes, como Karim Benzema, protagonista de uma grande temporada individual pelo Real Madrid, e Kylian Mbappé, ficaram atrás do volante.

Bola de Ouro 2016

1º colocado - Cristiano Ronaldo

2º colocado - Lionel Messi

3º colocado - Antoine Griezmann

Se a decisão da Bola de Ouro de 2021 foi influenciada pela campanha na Copa América, a Euro 2016 teve peso para que Cristiano Ronaldo faturasse a premiação pela quarta vez na carreira. Grande estrela nos títulos continentais de Real Madrid e Portugal, o Gajo foi eleito o melhor jogador da temporada europeia com sobras.

Individualmente, a temporada 15/16 de Cristiano Ronaldo foi de encher os olhos: apenas pelo Real Madrid, foram 65 participações em gols em 48 partidas. A conquista da Euro pela primeira vez na história da seleção lusitana, capitaneada por Ronaldo, foi apenas mais um fator a favor da premiação.

Messi, segundo colocado na honraria, falhou na disputa da Copa América Centenário: pela Argentina, o camisa dez ficou com o vice após desperdiçar uma cobrança na decisão por pênaltis.

As competições terão peso em 2024?

Assim como em 2016 e 2021, Copa América e Eurocopa ocorreram na mesma temporada, porém, o cenário atual é muito mais equilibrado. Com os auges de Cristiano Ronaldo e Messi longe da disputa, os principais candidatos à Bola de Ouro têm estatísticas e conquistas semelhantes.

Principais candidatos, Vinícius e Bellingham têm números e temporadas parecidas. Enquanto o inglês chocou o mundo com um início apoteótico no Real Madrid, o brasileiro assumiu total protagonismo após retornar de lesão e conduziu os Blancos aos títulos de LA LIGA e Champions League.

Vini Jr x Bellingham na temporada pelo Real Madrid

Jogos: 48 - 51

Gols: 26 (6 em Champions) - 27 (4 em Champions)

Assistências: 11 (4 em Champions) - 15 (5 em Champions)

Finalizações (no gol): 140 (68) - 112 (55)

Passes decisivos: 73 - 87

Dribles certos: 128 - 102

Nota Sofascore: 7.37 - 7.88

Neste contexto as estrelas chegaram para as disputas com as seleções. Porém, ao contrário de Vini, que não conseguiu desempenhar o mesmo papel de líder técnico na Seleção Brasileira, Bellingham se destacou pelo fator decisão: foi dele o gol de bicicleta que deu sobrevida aos ingleses nas oitavas de final, contra a Eslováquia.

Portanto, caso Bellingham volte a ser protagonista e a Inglaterra vença a Espanha na decisão da Eurocopa, é justo afirmar que este fator deve ser amplamente considerado na decisão da Bola de Ouro, visto que Vini não se destacou na competição da América do Sul.