O QUE VEM POR AÍ?

Uma das equipes mais tradicionais de Portugal, o Benfica está tendo um início complicado na Liga dos Campeões da Uefa, sofrendo derrotas para a Inter de Milão e RB Leipzig. No entanto, no Campeonato Português, a história é outra. O time das águias está em excelente forma, com seis vitórias consecutivas na competição. Com esse desempenho, o Benfica alcançou a segunda posição na tabela de classificação, com 18 pontos, apenas um ponto atrás do líder Sporting.



