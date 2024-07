Espanha x Inglaterra: quem leva a melhor no confronto direto?

Adrian DENNIS / AFP







Publicada em 14/07/2024 - 06:00

Espanha e Inglaterra decidem o título da Eurocopa neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim. Saiba quem leva a melhor no confronto direto entre as duas seleções!

A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada) e da CazéTV (streaming).

Histórica de Espanha x Inglaterra

As seleções já se enfrentaram em 27 partidas, com 13 vitórias da Inglaterra, quatro empates e 10 vitórias da Espanha. Em jogos disputados pela Eurocopa, são dois jogos, com uma vitória inglesa e um empate.

No último encontro entre as equipes, em outubro de 2018, vitória inglesa por 3 a 2, na Nations League. As seleções não se enfrentaram na Eurocopa desde as quartas de 1996, quando a Inglaterra venceu por 4 a 2 nos pênaltis.

✅ FICHA TÉCNICA

Espanha x Inglaterra

Final - Eurocopa

📆 Data e horário: domingo, 14 de julho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico, em Berlim (ALE)

📺 Onde assistir: Globo, SporTV e CazéTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams e Álvaro Morata



INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones e Marc Guéhi; Bukayo Saka, Kobbie Mainoo, Declan Rice e Kieran Trippier; Jude Bellingham e Phil Foden; Harry Kane