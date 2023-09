Espanha e Chipre se enfrentam nesta terça-feira (12), às 15h45, no Estádio Nuevo Los Carmenes, em Granada (ESP), em duelo válido pelas Eliminatórias para a Eurocopa 2024. O confronto terá transmissão da ESPN e do Star+ (streaming). Os donos da casa estão na segunda colocação do Grupo A, com seis pontos em três jogos. Já os visitantes perderam todas as quatro partidas que disputaram até aqui e estão na lanterna.