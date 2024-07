Enzo Fernández se reapresentou ao Chelsea, na última segunda-feira (29), nos EUA (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 12:34 • Atlanta (EUA)

Na última segunda-feira (29), o meia argentino Enzo Fernández se reapresentou ao Chelsea e pediu desculpas pessoalmente aos jogadores, após gravar vídeo com cânticos racistas em suas redes sociais na comemoração do título da Copa América com a Argentina. O jornal "Telegraph" divulgou que o jogador também se ofereceu a fazer doações a uma instituição de caridade antidiscriminatória.

Surpresos com o pedido de desculpas de Enzo - que só havia sido realizado por meio das redes sociais -, os principais líderes do elenco dos Blues se sensibilizaram e também decidiram ajudar com doações as instituições.

O zagueiro Fofana se manifestou negativamente, após o vídeo ganhar repercussão na internet. O mesmo deixou de seguir Enzo nas redes sociais, assim como os também zagueiros Disasi e Badiashile, o lateral Malo Custo, o meia Ugochukwu e o atacante Nkunku.

Reece James, capitão do Chelsea, disse em uma entrevista na semana passada que o canto racista poderia gerar "problema" no elenco, mas que só seria resolvido quando todos os jogadores do elenco estivessem reunidos.

Realizando pré-temporada nos Estados Unidos, o Chelsea enfrenta o América do México, na próxima quarta-feira (21), às 20h20 (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA).