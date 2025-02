Investigado por suposto envolvimento em manipulação de apostas esportivas, o meia Lucas Paquetá, do West Ham e da Seleção Brasileira, teria levado um cartão amarelo como “presente de aniversário” para o irmão, Matheus Tolentino. Matheus faz aniversário em 12 de março. O jogo entre West Ham e Aston Villa, investigado pela Federação Inglesa, foi realizado em 12 de março de 2023.

A suspeita sobre Paquetá consta em relato de Bruno Lopez de Moura, que prestou depoimento à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. Divulgada inicialmente pelo portal “Uol”, a declaração de Moura consta no relatório final da CPI e foi confirmada pelo Lance!.

Bruno Lopez de Moura foi alvo da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que investigou um esquema de manipulação de resultados. À CPI, ele afirmou que fez aposta combinada em uma partida de Paquetá e outra de Luiz Henrique. À época, o ex-jogador do Botafogo e hoje no Zenit atuava pelo Bétis, da Espanha.

O relatório da CPI de Apostas Esportivas cita que "de acordo com o encaminhado pelas autoridades estrangeiras, em sua colaboração premiada em razão do envolvimento na Operação Penalidade Máxima, Bruno Lopez de Moura afirmou que o responsável por cooptar jogadores partícipes das manipulações, seria pessoa conhecida como Marlon". Este, por sua vez, teria amizade próxima com Matheus Paquetá.

Tio de Paquetá fez transferências a suspeito, diz CPI das Apostas

Ainda de acordo com o relatório da CPI de Apostas Esportivas, Marlon Bruno Nascimento da Silva recebeu R$ 97 mil de Bruno Tolentino, tio de Lucas Paquetá, em cinco transações. Marlon é citado como o responsável por cooptar jogadores para esquema de apostas.

Desde que começou a ser investigado, Lucas Paquetá tem negado de forma reiterada participação em esquema de apostas. Os demais citados não foram encontrados para comentar as acusações.