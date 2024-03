Haaland é o artilheiro do City na temporada (Photo by Darren Staples / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 10:41 • Barcelona (ESP)

Erling Haaland, atacante do Manchester City, vira sonho do Barcelona para 2025, apesar de demonstrar interesse em ir para o Real Madrid. O presidente Joan Laporta afirmou, em entrevista ao jornal espanhol (Mundo Deportivo), que a ideia é fazer uma ou duas contratações fortes para o plantel, mas não agora.

Haaland tem uma cláusula em seu contrato com o City no valor de 200 milhões de euros, entretanto, essa quantia diminuiria em cada janela de transferências. Por conta disso, o Barcelona deseja esperar a janela de julho de 2025 para trazer o jogador de 23 anos, que possui contrato até 2027.

Apesar de mostrar satisfação no clube catalão, o plano do Barça é substituir Lewandowski enquanto Vitor Roque e Marc Guiu seguem o processo evolutivo e lapidarem seus talentos. Com o astro Kylian Mbappé próximo de ingressar no rival, Real Madrid, os culés farão uma forte aposta no artilheiro norueguês mas não deve assumir isso agora.

Haaland volta aos gramados no dia 31 de março, na Premier League, em confronto direto contra o líder Arsenal na briga pelo título. O Manchester City segue no terceiro lugar do campeonato, apenas um ponto atrás dos Gunners.