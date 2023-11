⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Em um primeiro tempo de domínio, a Itália abriu o placar com Darmian aproveitando um cruzamento de Raspadori e cabeceando para o fundo das redes. Na reta final, Jorginho desperdiçou um pênalti para a Azzurra, mas Chiesa marcou duas vezes aos 41 e aos 46 minutos para dar grande vantagem aos mandantes antes do intervalo.



Na etapa final, a equipe de Luciano Spalletti sofreu dois sustos com Atasanov descontando de cabeça aos seis minutos e fazendo mais um gol em finalização de fora da área na sequência. No entanto, Raspadori voltou a colocar a Azzurra com dois gols de vantagem, enquanto El Shaarawy colocou ponto final na partida após receber cruzamento rasteiro na área e bater rasteiro para estufar as redes nos acréscimos.