Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 08:10 • Hamburgo (ALE)

Cristiano Ronaldo certamente viverá um capítulo especial diante da França na Eurocopa. Em jogo válido pelas quartas de final, o craque, com futuro indefinido na seleção de Portugal, pode escrever uma história de felicidade ou retomar ao estado de lágrimas que derramou contra a Eslovênia.

No que pode ser o último jogo do camisa 7 em Euros, os lusitanos entram em condição de azarão. Em quatro jogos na competição, o astro ainda não balançou as redes, tendo apenas dado uma assistência no passeio diante da Turquia, e perdido um pênalti na prorrogação das oitavas, parando em seu eterno rival Jan Oblak, goleiro do Atlético de Madrid.

A perda da penalidade levou Ronaldo às lágrimas entre uma metade e outra do tempo extra, mas na série de cobranças decisiva, o capitão abriu com bola no barbante. Era o incentivo que faltava para recuperar a confiança, já que tem pela frente a ótima França de Mbappé e Griezmann, atual vice-campeã mundial.

Em seu histórico contra os Bleus, Cristiano tem altos e baixos. Nos primeiros seis jogos, não marcou nem deu assistências, incluindo uma eliminação na Copa do Mundo de 2006. Na Eurocopa de 2016, saiu chorando no primeiro tempo da final em pleno Stade de France, após se lesionar em dividida com Payet, mas viu, do banco de reservas, Éder marcar um gol na prorrogação e garantir o título aos lusitanos de maneira surpreendente.

O embate mais recente, porém, trouxe boas recordações. E foi justamente na Euro de 2020-21. Ainda na fase de grupos, o cinco vezes melhor do mundo marcou duas vezes, ambas de pênalti, no empate em 2 a 2 com a França. Posteriormente, viria a cair nas oitavas para a Bélgica.

Agora, Cristiano Ronaldo tem a oportunidade de reescrever a história com Portugal. As nuances estão montadas para um jogador que ama escrever roteiros memoráveis. Curar as cicatrizes de uma decisão em que precisou acompanhar tudo sentado - em determinado momento, esqueceu as dores e virou assistente técnico de Fernando Santos - para ser campeão. Engolir o choro que evidenciou que a pressão pode ferir até mesmo os mais preparados mentalmente. Repetir a dose do último continental e ser decisivo para desencantar em uma competição na qual é o artilheiro histórico.

