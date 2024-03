Dono do maior salário do Barcelona pode deixar o clube no final da temporada

Time do Barcelona comemora gol em pré-temporada. (Foto: Reprodução/Intsgram)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 14:45 • Barcelona (ESP)

Vivo nas quartas de final da Champions League, o Barcelona viverá um mês de abril decisivo na temporada 23/24. Com as grandes partidas se aproximando, a diretoria do clube começa a questionar quais valores serão impactantes ou não em uma possível corrida pelo título continental. Com isso, Frenkie de Jong, holandês de 26 anos e dono do maior salário do Barcelona, passou a ter seu custo-benefício questionado internamente. A apuração é do jornal espanhol AS.

A conta básica que guia o pensamento da diretoria é o impacto do jogador no time. Acredita-se que De Jong, que vive sua quinta temporada no Barcelona, ainda não é o jogador de meio-campo dominante como prometia ser nos tempos de Ajax. Apesar de ter o posto de quarto capitão do time, o atleta é alvo de dúvidas sobre sua capacidade de intensidade e liderança de grupo. A avaliação é de que o holandês joga bem, mas ainda está devendo em tomar o protagonismo do time.

O Barcelona vive alta na temporada, com duas vitórias impressionantes em questão de desempenho: contra o Napoli, pela Champions, e Atlético de Madrid, por LA LIGA. Lesionado, de Jong não participou de nenhuma das atuações e viu Sergi Roberto protagonizar bons jogos.

A ausência do jogador em boas atuações coletivas também está sendo levantada internamente: no Campeonato Espanhol, o Barça venceu 70% dos jogos em que o holandês não atuou. Com ele, o número abaixa para 63%. Além disso, de Jong esteve presente em quatro resultados negativos emblemáticos na temporada blaugrana: as derrotas por 4 a 2 para o Girona e 5 a 3 para o Villarreal, por LA LIGA, além do 4 a 1 para o Real Madrid, pela Supercopa da Espanha, e o 4 a 2 para o Athletic, pela Copa do Rei.

Semanas atrás, quando teve seu alto salário vazado pela imprensa, o atleta se irritou em coletiva de imprensa e despistou sobre receber 45 milhões de euros anuais.

- Isto está muito longe do que recebo. Eu estou ficando irritado, vocês não têm vergonha?

Com o sinal de alerta ligado internamente, é preciso que De Jong dê um passo a mais para se provar à diretoria. Os grandes jogos da temporada estão chegando e o atleta, que é titular no esquema de Xavi, terá oportunidades de mostrar que vale cada centavo. Pelo momento, o Barcelona não hesitará em vendê-lo caso surja uma boa proposta.