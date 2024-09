Despedida de Suárez da Seleção Uruguaia marca reencontro com ex-companheiro do Grêmio

Suárez e Villasanti jogaram juntos no Grêmio em 2023 (Foto: Robson Mafra/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 22:16 • Montevidéu (URU)

A noite de sexta-feira (06) será especial para Luis Suárez. O centroavante fará o seu último jogo com a camisa da Seleção Uruguaia, quando enfrenta o Paraguai, no estádio Centenário. Em campo, um ex-companheiro verá de perto a despedida.

Na última temporada, quando Suárez atuou pelo Grêmio, o centroavante teve Mathias Villasanti como companheiro em campo. Os dois, inclusive, foram os únicos jogadores do Tricolor que ganharam o Prêmio Bola de Prata em 2023. O meio-campista foi convocado por Gustavo Alfaro e estará na despedida do ex-colega.

Aos 37 anos, Luis Suárez anunciou que a partida contra o Paraguai será a sua despedida da Seleção Uruguaia. Foram 142 jogos, com 69 gols marcados - o mais importante sendo o do título da Copa América de 2011.

Uruguai e Paraguai se enfrentam a partir das 20h30, no Centenário, e os ingressos estão esgotados. A partida é válida pela sétima rodada das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Enquanto os donos da casa ocupam a 2ª posição, com 13 pontos conquistados, os visitantes estão no 8º lugar, com apenas cinco pontos.

