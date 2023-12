O primeiro tempo foi marcado pela emoção. De início, o ataque do Real Madrid foi a todo tempo contra a defesa do Unio Berlin, mas sem muito empenho do time espanhol. No entanto, os minutos finais, o time da capital espanhola ganhou um presente de grego de Diogo Leite, mas o goleiro Rönnow defendeu a cobrança ruim de Luka Modricogo em seguida, a equipe da casa abriu o placar, aos 45 minutos: Rönnow mandou a bola para a frente, Behrens tocou de cabeça, Alaba cortou para trás, e Volland aproveitou a falha para marcar na saída de Kepa.