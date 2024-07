De Gea negocia com novo clube e deve voltar aos gramados após um ano

David de Gea com a camisa do Manchester United, seu último clube. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 16:39 • Rio de Janeiro

Após mais de um ano longe dos gramados, David De Gea negocia para retornar à atividade. De acordo com o jornal espanhol MARCA, o defensor negocia com a Genoa, clube da primeira divisão italiana. No momento, as partes estão discutindo valores salariais para fechar a contratação.

O goleiro está sem clube desde a temporada 22/23, quando o contrato com o Manchester United encerrou. Apesar do hiato, De Gea não deu sinais de aposentadoria e seguiu com a rotina de treinos. No período, ele teria recusado propostas para atuar no futebol norte-americano e saudita.

O maior empecilho no momento tem sido a pedida salarial do goleiro espanhol. Aliás, esta tem sido a grande questão para a falta de oportunidades que De Gea tem enfrentado nos últimos meses: os clubes têm considerado os vencimentos mensais muito elevados para um atleta que não estava em atividade.

Revelado nas categorias de base do Atlético de Madrid, o goleiro se transferiu para o Manchester United, onde se firmou por 13 temporadas. Pelos Red Devils, foram oito taças conquistadas, incluindo a Europa League 2015-16.