Cristiano Ronaldo ultrapassa brasileiro e quebra recorde na história do futebol mundial; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 17:53 • Rio de Janeiro

Na atuação contra a Irlanda, na tarde desta terça-feira (11), Cristiano Ronaldo quebrou mais um recorde histórico no futebol mundial: o português ultrapassou Rogério Ceni como o jogador que mais atuou em partidas de futebol. Com a titularidade confirmada no duelo, CR7 alcançou 1226 jogos ao todo e deixou o ídolo são-paulino para trás.

Além do recorde, o Gajo balançou as redes duas vezes na vitória por 3 a 0 e alcançou 130 gols em um total de 207 partidas com a camisa lusitana. Aplaudido de pé no Estádio Municipal de Aveiro, o craque foi o destaque da seleção na última partida antes da Eurocopa 2024.

RAIO - X: os jogos de Cristiano Ronaldo na carreira

O dado do recorde de jogos, inicialmente, foi levantado pela ESPN, que divulgou o recorde nas redes sociais. Confira:

Confira a distribuição de jogos de Cristiano Ronaldo durante 22 anos de carreira.

CR7 por LIGAS: 698

CR7 por COPAS LOCAIS: 76

CR7 por OUTRAS COPAS: 25

CR7 por JOGOS INTERNACIONAIS: 214

CR7 por SELEÇÃO: 207

CR7 em OUTROS JOGOS: 6

TOTAL: 1226

Sem a aposentadoria no horizonte, Cristiano Ronaldo tem tudo para ampliar ainda mais a margem como líder no quesito. Aos 39 anos, o astro fez ótima temporada pelo Al-Nassr, com 63 participações em gols em 50 jogos disputados, e caminha para a disputa da sexta Eurocopa da carreira. A lenda do esporte liderou Portugal na conquista da competição em 2016.

Seleção portuguesa comemora gol de Cristiano Ronaldo contra a Irlanda. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

