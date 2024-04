Cristiano Ronaldo está perto de bater recorde histórico no futebol; entenda

Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro do futebol em partidas oficiais (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 10:21 • Riade (SAU)

Após marcar três gols na vitória do Al-Nassr por 5 a 1 sobre o Al-Tai, Cristiano Ronaldo abriu vantagem na artilharia do campeonato e pode se tornar o primeiro jogador a ser artilheiro de quatro países diferentes.

Apesar do time do time de Riade não estar tendo uma boa temporada coletivamente, eliminado nas quartas de final da Champions Asiática e com o título da liga praticamente impossível de ser tomado do Al-Hilal, o português lidera a artilharia do Campeonato Saudita, com 26 gols. Mitrovic, que mantém a vice artilharia, saiu lesionado na vitória do Al Hilal sobre o Al Shabab e poderá ficar afastado durante várias semanas, facilitando Cristiano.

O camisa 7, aliás, já bateu outro recorde semelhante: é o único jogador da história que foi proclamado melhor marcador em três das cinco principais Ligas Europeias. Ele foi coroado artilheiro da Premier League em 2007-08 (31 gols), da La Liga em 2010-11 (40), em 2013-14 (31) e em 2014-15 (48) e da Série A em 2020-21 (29).

Cristiano Ronaldo - Al Nassr (Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP)

O ex-jogador do Real Madrid é o jogador que mais fez gols em jogos oficiais (882) na história do futebol, agora na Arábia Saudita, o português segue mantendo a constância aos 39 anos. O atacante tem 33 gols e 11 assistências nos 34 jogos que disputou esta temporada em todas as competições.

