Cristiano Ronaldo é ‘sonho’ de treinador e pode retornar para a Europa, afirma jornalista

Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 16:39 • Riade (SAU)

Em alta na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo é desejado pelo mercado do futebol europeu. A notícia do momento, segundo informações do jornalista Alhazza Mutab, é que o português pode retornar ao solo europeu na próxima temporada para jogar a Champions League 24/25 pelo Bayer Leverkusen, time sensação na temporada atual e comandado por Xabi Alonso, ex-companheiro de time de Cristiano no Real Madrid.

Segundo a apuração do jornalista saudita, Ronaldo é um desejo de Xabi Alonso para disputar a próxima temporada, e o Gajo, por sua vez, estaria seduzido pelo desafio de jogar a Champions League novamente. Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história da competição, com 141 gols.

Com as finais da Europa League, contra a Atalanta, e da Copa da Alemanha, diante do Kaiserslautern, no horizonte, o invicto Leverkusen não quer perder tempo no mercado para se planejar para os maiores desafios do ano que vem. O desejo em Cristiano Ronaldo parte, principalmente, do treinador Xabi Alonso.

O atual treinador dos Leões é o décimo jogador com mais partidas ao lado de Cristiano Ronaldo na história, com 208 jogos. Eles chegaram juntos ao Real Madrid na temporada 2009/10 e atuaram por cinco temporadas inteiras lado a lado.

(Photo by JOHN MACDOUGALL / AFP)

Cristiano, entretanto, faz temporada fantástica pelo Al-Nassr, que certamente não fará jogo fácil para liberar seu maior astro. Na atual temporada, o atacante português fez 48 gols e deu 13 assistências em 48 partidas.

