Cristiano Ronaldo é expulso e vê Al-Nassr ser eliminado para o Al-Hilal na Supercopa Saudita

Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 18:57 • Abu Dhabi (EAU)

O grande clássico da Arábia Saudita terminou com vitória do Al-Hilal diante do Al-Nassr. Na tarde desta segunda-feira (8), o time de Jorge Jesus venceu a equipe de Cristiano Ronaldo por 2 a 1 e se classificou à grande final da Supercopa Saudita.

A disputa parecia caminhar para as penalidades, mas no segundo tempo aumentou a intensidade e os gols saíram. Aos 16 minutos, Al-Dawsari abriu o placar, e Malcom ampliou aos 27', com assistência de Michael.

Nos acréscimos, Cristiano Ronaldo foi expulso direto em lance de agressão em Al Bulayhi. Apesar de estar com um a menos em campo, o Al-Nassr diminuiu em seguida, com Sadio Mané.

Com a classificação à grande final, o Al-Hilal vai encarar o Al-Ittihad, de Benzema, nesta quinta-feira (11), às 14h30 (de Brasília).

