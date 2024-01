SENEGAL 1x1 COSTA DO MARFIM (nos pênaltis, vitória da Costa do Marfim por 5 a 4)

Mais organizados durante a competição e com 100% de aproveitamento na primeira fase, a seleção de Senegal poderia ser considerada levemente favorita no duelo diante da Costa do Marfim. Os donos da casa, no entanto, surpreenderam e se classificaram para as quartas de final na disputa de pênaltis, após buscar o empate no tempo normal.