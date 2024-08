Contratação de R$376 milhões do Manchester United preocupa após ser visto de muletas

Leny Yoro de muletas após se lesionar em amistoso pelo Manchester United. (Foto: Reprodução/Twitter)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 06:00 • San Diego (EUA)

A temporada 2024-25 ainda nem começou e o Manchester United já lida com uma dor de cabeça importante. Maior contratação do clube na janela, o zagueiro francês Leny Yoro se lesionou durante o confronto amistoso diante do Arsenal, no último sábado. Recentemente, ele foi visto andando de muletas durante a pré-temporada dos Red Devils.

Alvo de disputa com o Real Madrid, Yoro, de 18 anos, foi contratado pelo Manchester United por cerca de R$ 376 milhões junto ao Lille. O duelo contra o Arsenal foi o segundo do zagueiro com a camisa do novo clube.

Yoro fez exames médicos após a derrota, porém, o resultado ainda não foi divulgado de forma oficial. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a suspeita é de que o defensor tenha fraturado o metatarso: ele pode ficar três meses longe dos gramados, o que o deixaria afastado do início da temporada do clube inglês.

Em turnê pelos Estados Unidos, o Manchester United vai enfrentar o Real Bétis na próxima quarta-feira, às 23h (de Brasília), no Snapdragon Stadium, em San Diego.

Erik ten Hag, treinador do Manchester United para a próxima temporada. (Photo by Glyn KIRK / AFP)