Conheça Merino e entenda comemoração do herói da Espanha contra a Alemanha na Eurocopa

Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 21:17 • Rio de Janeiro (RJ)

Herói da Espanha diante da Alemanha nas quartas de final da Eurocopa, Mikel Merino conquistou os holofotes por conta do gol decisivo na prorrogação. Graças ao meia da Real Sociedad, a Fúria encara a França na semifinal do torneio.

O atleta é filho Ángel Merino, que foi um jogador espanhol com passagens por clubes mais modestos, como Leganés, Osasuna e Celta de Vigo, dentre as principais equipes. Mas com uma história curiosa que voltou à tona nesta sexta-feira (5).

Homenagem ao pai

Em 1991, Ángel Merino atuava com a camisa do Osasuna e disputava a Taça Uefa, que atualmente equivale a Liga Europa. Na segunda fase, o ex-jogador marcou um dos gols da vitória da equipe espanhola sobre o Stuttgart, na Alemanha. E a comemoração contou com uma voltinha em uma bandeirinha de escanteio.

Na mesma cidade em que seu pai fazia história há 33 anos, Mikel Merino viveu uma tarde de herói na Alemanha. O atleta entrou em campo aos 34 minutos do segundo tempo no lugar de Nico Williams quando a Fúria vencia a partida e buscava fechar a casinha para avançar de fase.

No entanto, Wirtz empatou o confronto, e o duelo precisou ser resolvido na prorrogação. Faltando apenas dois minutos para o fim da partida, que se encaminhava para os pênaltis, Merino recebeu um cruzamento de Dani Olmo e marcou um gol plástico. Na sequência, o camisa seis homenageou o pai e também deu uma volta ao redor de uma bandeirinha de escanteio.

Mikel Merino homenageou o pai com comemoração na bandeira de escanteio (Foto: Tobias Schwarz/AFP)

Quem é Mikel Merino?

Por conta de seu pai, Mikel Merino fez sua base no Osasuna, onde atuou profissionalmente entre 2014 e 2016. Na sequência, o meia se transferiu para o Dormund, de Thomas Tuchel, mas recebeu poucas oportunidades na Alemanha.

Em 2017, o atleta foi emprestado ao Newcastle, onde fez uma única temporada antes de se transferir para a Real Sociedad. Na equipe espanhola, Merino é tratado como uma das referências após seis anos no clube.

Na equipe de Andaluzia, o meia conquistou a Copa do Rei, em 2019/2020 e já disputou 242 partidas com a Real Sociedad. O atleta é o 34º jogador que mais vestiu a camisa de seu clube e tem contrato até junho de 2025.