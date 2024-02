Um time formado por garotos, que jogam um futebol de gente grande. A equipe dinamarquesa vem colhendo os frutos que plantaram em anos de bom trabalho diretivo. Com Froholdt (17 anos), Barghji (18), Óskarsson (19), Clem (19) e Jeret (20) que subiram direto para o time principal, assim como Oscar e Emil Hojlund (ambos com 19 anos), irmãos do camisa nove do United. Além disso, contrataram recentemente: Haraldsson, vindo do Lille (FRA), Kristiansen, que atuava no Leicester (ING), Wind, que jogava no Wolfsburg (ALE) e Daramy, que era do Ajax (HOL).