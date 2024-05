Confira as participações de Borussia Dortmund e Real Madrid em finais da Champions League

Vinícius Júnior marcou o gol do título da última Champions vencida pelo Real Madrid (Divulgação/Uefa)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 14:00 • Londres (ING)

A decisão da Champions League está se aproximando, e Borussia Dortmund e Real Madrid se preparam para duelar por mais uma taça, neste sábado (1º), às 16h (de Brasília). Confira no Lance! todas as participações da dupla nas finais da competição.

BORUSSIA DORTMUND

1996/97: BVB 3x1 Juventus

A primeira e única vez em que a Muralha Amarela conquistou a Europa foi há 27 anos, na vitória por 3 a 1 sobre os italianos. Na ocasião, Ridle, duas vezes, e Ricken garantiram a vitória.

2012/13: BVB 1x2 Bayern de Munique

A mais dolorosa derrota do Borussia Dortmund se deu para o maior rival na principal competição de clubes da Europa. Em 2013, o BVB saiu derrotado com gols de Mandžukić e Robben, com Gündogan descontando, em partida disputada no Wembley.

REAL MADRID

1955/56: Real Madrid 4x3 Stade de Reims

O primeiro título do maior clube do mundo foi conquistado há 68 anos, com Di Stefano presente. Os franceses abriram 2 a 0 no placar, com o Madrid empatando. O Reims marcou o terceiro, mas depois sofreu a virada.

1956/57: Real Madrid 2x0 Fiorentina

Com o título conquistado no ano anterior, os merengues chegaram a mais uma final, desta vez contra os italianos, vencendo com gols de Di Stefano e Gento.

1957/58: Real Madrid 3x2 Milan

O tricampeonato chegou ao Santiago Bernabéu de maneira seguida, mas desta vez foi mais disputado. Com 2 a 2 no tempo regulamentar, os espanhóis alcançaram a vitória na prorrogação. Os gols foram marcados por Di Stéfano, Rial e Gento.

1958/59: Real Madrid 2x0 Stade de Reims

O tetracampeonato foi conquistado diante do Reims, adversário do primeiro título do Real Madrid. Mateos e Di Stefano foram os goleadores do duelo.

Di Stéfano é o maior jogador da história do Real Madrid (Foto: Arquivo)



1959/60: Real Madrid 7x3 Eintracht Frankfurt

Dominando a Europa, o time merengue aplicou uma verdadeira goleada diante dos alemães e conquistou o pentacampeonato seguido. O duelo foi marcado pelo primeiro hat-trick em uma final, com Puskás, que fez quatro gols. Di Stéfano também marcou três vezes na partida.

1961/62: Benfica 5x3 Real Madrid

Após um ano fora das decisões, os espanhóis voltaram à decisão, mas saíram derrotados pela primeira vez, para o Benfica. Puskás, novamente, marcou hat-trick, mas não foi suficiente para evitar a perda do título.

➡️ Clique para ganhar 7 dias grátis e assistir esse jogão na Max!

1963/64: Inter de Milão 3x1 Real Madrid

O Real Madrid se acostumou a ganhar a Taça dos Campeões, mas sofreu a segunda derrota em uma final. Pela primeira vez, Di Stéfano ou Puskás não marcaram um gol em final.

1965/66: Real Madrid 2x1 Partizan

Tudo normal. Após perder duas decisões, o Real Madrid voltou a levantar a taça. Amâncio Amaro e Serena garantiram o hexacampeonato.

1980/81: Liverpool 1x0 Real Madrid

Diferente do domínio anterior, o Real Madrid ficou 15 anos sem chegar à final. Em 1981, saiu derrotado pela terceira vez, agora para o Liverpool, com gol de Alan Kennedy.

➡️ Kroos abre o jogo ao ver os filhos chorando no gramado do Santiago Bernabéu: ‘Isso me matou’

1997/98: Real Madrid 1x0 Juventus

Fim da espera. Depois de 32 anos, o time merengue voltou a ser campeão, desta vez faturando a sétima taça. Mijatović foi o herói do duelo.

1999/2000: Real Madrid 3x0 Valência

Com um duelo de times espanhóis, prevaleceu o maior. O oitavo título foi garantido nos pés de Morientes, McManaman e Raúl.

2001/02: Real Madrid 2x1 Bayer Leverkusen

Pela nona vez, o time merengue esteve no lugar mais alto da Europa. Desta vez contra os alemães, Lúcio, Raúl e Zidane garantiram o eneacampeonato, sendo o terceiro em cinco anos.

2013/14 Real Madrid 4x1 Atlético de Madrid

Uma das finais mais emocionantes dos últimos tempos, os rivais da capital espanhola se enfrentaram, com Godín abrindo o placar para o Atlético, e Sergio Ramos, de maneira heroica, garantindo o empate aos 48'. Na prorrogação, o Real Madrid marcou mais três vezes, com Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo, faturando a décima taça.

Real Madrid conquistou 'La Décima' em 2014 (Foto: AFP / FRANCK FIFE)



2015/16: Real Madrid (5)1x1(3) Atlético de Madrid

Repetindo o duelo de duas temporadas anteriores, os rivais de Madri empataram no tempo regulamentar, com Sergio Ramos e Carrasco. Nos pênaltis, melhor para o Real, que venceu por 5 a 3.

2016/17: Real Madrid 4x1 Juventus

Pela segunda final seguida, o time merengue conquistou a 12ª Champions League com uma goleada, marcada por Cristiano Ronaldo, duas vezes, o brasileiro Casemiro e Asensio.

Real goleia a Juve e fatura a 12ª taça (Foto: AFP/JAVIER SORIANO)



2017/18: Real Madrid 3x1 Liverpool

Reeditando a final de 1981, os espanhóis chegaram à quarta final em cinco anos, vencendo mais uma vez, com gols de Benzema e Bale, duas vezes. Sadio Mané descontou para os ingleses.

Partida marcou a despedida de Cristiano Ronaldo do Real Madrid (Foto: AFP)



2021/22: Liverpool 0x1 Real Madrid

Os merengues e os reds se reencontraram pela terceira vez e, novamente, melhor para os espanhóis. O Real Madrid venceu o time de Jürgen Klopp com gol de Vinícius Júnior, faturando a 14ª Champions League.

Última Champions League vencida pelo Real Madrid foi em 2022 (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

FUT INTERNACIONAL