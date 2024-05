Confira a lista de títulos de Carlo Ancelotti no futebol europeu

Ancelotti comemora classificação com elenco do Real Madrid. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 14:15 • Redação do Lance!

Carlo Ancelotti é uma verdadeira lenda do futebol europeu. Aos 64 anos, o atual treinador do Real Madrid é um dos símbolos da fase vencedora e da renovação do elenco merengue, que evidenciou craques como Vinícius Jr, Rodrygo e Fede Valverde ao mundo do futebol.

Em quase 30 anos de carreira, o italiano se consagrou como uma das grandes mentes no mundo da bola, e viverá no próximo sábado (1), mais um momento especial: a disputa da final da Champions League, diante do Borussia Dortmund. Se Ancelotti e o Real Madrid conquistarem a taça, o treinador se isolará ainda mais como o técnico mais vencedor da história do torneio, com cinco troféus.

As atuais quatro taças de Champions fazem parte de uma extensa coleção de conquistas do treinador nascido em Reggiolo. Ao todo, Ancelotti foi campeão 29 vezes na carreira e figura entre os dez maiores vencedores da história do futebol.

Os títulos de Carlo Ancelotti

JUVENTUS

- UEFA Intertoto Cup 1999: venceu o Rennes em dois jogos, com placar agregado de 4 a 2.

MILAN

- Coppa Italia 02/03: venceu a Roma em dois jogos, com placar agregado de 6 a 3.

- Champions League 02/03: bateu a Juventus nos pênaltis, após 0 a 0 no tempo normal.

- Supercopa da Uefa 2003: venceu o Porto por 1 a 0 no tempo normal.

- Serie A 03/04: terminou em primeiro, com 11 pontos a mais que a segunda colocada, Roma.

- Supercopa da Itália 04/05: venceu a Lazio por 3 a 0 nos 90 minutos.

- Champions League 06/07: venceu o Liverpool por 2 a 1 no tempo normal.

- Mundial de Clubes 2007: venceu o Boca Juniors por 4 a 2 na decisão.

- Supercopa da Uefa 2007: encarou o Sevilla e venceu por 3 a 1.

CHELSEA

- Premier League 09/10: campeão com um ponto a mais que o Manchester United de Sir Alex Ferguson.

- FA Cup 09/10: bateu o Portsmouth por 1 a 0 na decisão.

- Supercopa da Ingletarra 2009: campeão nos pênaltis contra o Manchester United, após 2 a 2 no tempo normal.

PSG

- Ligue 1 12/13: campeão com 12 pontos de diferença para o vice Marseille.

REAL MADRID

- Champions League 13/14: conquistou o décimo título de Champions do Real Madrid após bater o Atlético de Madrid por 4 a 1 na prorrogação.

- Mundial de Clubes 2013: venceu o San Lorenzo por 2 a 0.

- Copa do Rei 13/14: bateu o Barcelona por 2 a 1 na decisão.

- Supercopa da Uefa 2014: vence o Sevilla por 2 a 0 na decisão

- Champions League 21/22: retorna ao clube e bate o Liverpool na decisão, por 1 a 0.

- Mundial de Clubes 2021: vence o Al-Hilal por 5 a 3.

- Supercopa da Espanha 2021: vence o Athletic Bilbao por 2 a 0 no tempo normal.

- La Liga 21/22: vence com 13 pontos de diferença para o vice Barcelona

- Copa do Rei 21/22: bate o Osasuna por 2 a 1 na final.

- Supercopa da Uefa 2022: venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 0 na decisão.

- Supercopa da Espanha 23/24: bate o Barcelona por 4 a 1 na final.

- La Liga 23/24: conquista com 10 pontos de diferença para o Barcelona, segundo colocado.

BAYERN DE MUNIQUE

- Bundesliga 16/17: vence com 15 pontos de diferença para o Borussia Dortmund, vice.

- Supercopa da Alemanha 16/17: vence o Borussia Dortmund por 2 a 0.

- Bundesliga 17/18: vence com 11 pontos de diferença para o vice Schalke

- Supercopa da Alemanha 17/18: bate o Borussia Dortmund nos pênaltis após 2 a 2 no tempo normal.