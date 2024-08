Como é o retrospecto de Kylian Mbappé em estreias oficiais?

Kylian Mbappé deve fazer a estreia oficial pelo Real Madrid. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 05:00 • Varsóvia (POL)

Kylian Mbappé é a grande novidade no elenco do Real Madrid para a temporada 2024-25. Contratação bombástica da janela de transferências, o francês terá a missão de comandar o ataque dos Blancos ao lado de Vini Jr, Rodrygo e Bellingham em mais uma temporada, após o sucesso recente do clube.

Relacionado para o confronto desta quarta (14), contra a Atalanta, pela decisão da Supercopa da Uefa, o atacante deve fazer sua estreia oficial com a camisa merengue. A expectativa é altíssima, afinal, Mbappé é um candidato a melhor jogador do mundo e se provou uma máquina ofensiva letal no decorrer dos últimos anos. Mas, como foram as estreias do jogador na carreira?

As estreias de Mbappé

MÔNACO

Com apenas 16 anos de idade, Mbappé entrou em campo pela primeira vez de forma profissional. Ele atuou por menos de cinco minutos no final da partida entre Mônaco e Caen, pela Ligue 1, que terminou empatado por 1 a 1.

Na estreia pelo time titular, contra o Bordeaux, pela Taça da Liga Francesa, o ainda muito jovem Kylian não marcou gols na derrota por 3 a 0.

SELEÇÃO FRANCESA

Em 2017, o atacante vestiu as cores dos Bleus pela primeira vez na carreira profissional. Em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Mbappé substituiu Dimitri Payet, atual jogador do Vasco, e jogou os dez minutos finais da vitória por 3 a 1, que contou com gols de Giroud e Griezmann. Ele não participou de gols no duelo.

PSG

A estreia pelo PSG marcou o primeiro cartão de visitas de impacto de Kylian Mbappé. Foram 59 minutos em campo até que o atacante marcasse seu primeiro gol com a camisa do time parisiense. Na partida, o PSG bateu o Metz com extrema facilidade, por 5 a 1, em jogo pela quinta rodada da Ligue 1.

Provável escalação do Real Madrid

Kylian Mbappé é esperado entre os titulares do Real Madrid para o jogo contra a Atalanta. Confira:

Thibaut Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger e Mendy; Tchouameni, Valverde e Jude Bellingham; Vini Jr., Mbappé (Endrick) e Rodrygo

Mbappé durante apresentação pelo Real Madrid. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)