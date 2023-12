O Al-Raed venceu com o Al-Ittihad por 3 a 1 neste sábado (23), no Prince Abdullah al-Faisal, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Saudita. El Berkaoui, duas vezes, e Al-Dosari marcaram para os visitantes, enquanto o brasileiro Romarinho fez o gol do time da casa. Fato curioso da partida é que os Tigres contaram com apenas cinco jogadores no banco de reservas, sendo dois goleiros e três de linha.