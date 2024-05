Com time reserva, Real Madrid goleia Granada com gols de três jovens promessas

Real Madrid goleia Granada, já rebaixado, fora de casa, pela La Liga (JORGE GUERRERO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 15:22 • Granada (ESP)

Campeão com quatro rodadas de antecedência e com os medalhões no banco de reserva, o Real Madrid venceu o Granada, de forma magistral, por 4 a 0, fora de casa. Brahim Díaz, duas vezes, Fran García e Arda Güler foram os goleadores.

Com este resultado, o time de Carlo Ancelotti alcança os 90 pontos, 15 a mais que o vice-líder Girona. O Granada figura na zona de rebaixamento, em 19º lugar, com 21.

MENINOS DE MADRI!

Depois da classificação à final da Champions League diante do Bayern de Munique, na quarta-feira (8), o Real Madrid entrou em campo com o time reserva e cumpriu com o dever de casa.

Aos 38 minutos, Fran García inaugurou o placar, em assistência de Brahim Díaz, pela ponta-direita. Pouco tempo depois, nos acréscimos, foi a vez de Arda Güler. O turco tabelou com o lateral-esquerdo, autor do primeiro gol, e finalizou de primeira.

Na segunda etapa, Brahim Díaz entrou em ação. Com uma assistência já garantida, o espanhol anotou dois gols e sacramentou a goleada do time merengue.

Aos quatro minutos da segunda etapa, o camisa 21, em jogada individual, arrancou em direção ao ataque, invadiu a área e finalizou no canto direito do goleiro Batalla. Pouco tempo depois, aos 13', o atacante ampliou o placar, em jogada coletiva, aproveitando a assistência de Modric.

PRÓXIMA PARTIDA

Enquanto a finalíssima da Champions League não chega, o Real Madrid completa o calendário do Campeonato Espanhol. Na terça-feira (14), os merengues encaram o Alavés, pela 36ª rodada. A bola vai rolar a partir das 16h30 (de Brasília).

