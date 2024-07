Com problemas financeiros, gigante da França correr risco de ‘desaparecer’; entenda

Bordeaux, atualmente na segunda divisão, vive caos econômico e institucional. (Foto: Reprodução/Instagram)







Um gigante do futebol da França pode estar prestes a 'sumir' do mapa. Com problemas graves problemas econômicos e crise institucional o Bordeaux, casa de Zidane antes de passagens brilhantes por Juventus e Real Madrid, se vê ameaçado de decretar falência em um futuro breve.

Gigante da França pode sumir do mapa

Após perder o apoio financeiro do fundo americano King Street, em julho de 2021, o clube foi penalizado pela federação francesa com o rebaixamento à Ligue 2, segunda divisão francesa. O empresário Gerard López assumiu a dívida do clube, porém, não foi capaz de realizar esforços significativos para tirar o clube da situação. Posteriormente, a Direção de Controle de Gestão (DNCG), rebaixou o Bordeaux à terceira divisão, a National 1.

Relevante na França, o clube deveria equilibrar as contas até o dia 9 de julho, o que não aconteceu.

Atualmente, o cenário é o seguinte: 42 milhões de euros é a arrecadação necessária para que o Bordeaux evite o rebaixamento para a quarta divisão. O clube chegou a conversar com o Fenway Sports Group, dono do Liverpool, em uma tentativa de salvar as contas do clube, porém, o alto custo do estádio nos anos seguintes e a conjectura financeira do futebol francês afastaram a ideia. As conversas não progrediram.

Presidente do clube, López deu uma entrevista recente à AFP em que classificou a situação do clube como crítica. Segundo ele, a liquidação e a extinção do clube são duas opções seguintes.

O Bordeaux foi casa recente de alguns jogadores conhecidos no futebol brasileiro. É o caso de Otávio, do Atlético-MG, Malcom, ex-Corinthians, e Pablo, do Botafogo.

Além de campeão continental em 1995, o time é hexacampeão francês e levantou o troféu da Copa da França em quatro oportunidades. O último título do Bordeaux foi em 2012/13.

