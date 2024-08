Com golaço de Taison, PAOK goleia o Shamrock Rovers nos playoffs da Europa League

Taison comemora gol pelo PAOK (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 16:27 • Redação do Lance!

O PAOK bateu o Shamrock Rovers por 4 a 0 no jogo de ida dos playoffs da Europa League 2024-25. A partida, que foi transmitida pelo canal do Lance! no YouTube, teve destaque para o brasileiro Taison, ex-jogador do Internacional, que anotou o segundo gol da partida. Com a vitória, o PAOK leva ampla vantagem para o jogo de volta, na casa da equipe irlandesa, na próxima quinta-feira (29).

PAOK 4x0 Shamrock Rovers: como foi o jogo?

Jogando em casa, o PAOK assumiu as rédeas da partida desde o apito inicial. Com mais volume ofensivo no primeiro tempo, a equipe grega esbarrou em boas defesas do goleiro Leon Pohls, que evitou duas chances claras de gol nos primeiros 20 minutos.

Na segunda metade da primeira etapa, os irlandeses chegaram a equilibrar a partida, mas esbarraram na deficiência para criar jogadas. O goleiro Kotarsi pouco trabalhou.

O PAOK terminou o primeiro tempo na frente por causa de uma trapalhada do zagueiro Cleary, que marcou contra em uma fuzilada de cabeça. E era isto que o time grego precisava para se soltar: de volta para o segundo tempo, o PAOK ampliou o placar logo aos dois minutos, com Taison.

O brasileiro, destaque ofensivo do time, acertou um belo chute da entrada da grande área, sem chances para o goleiro alemão. Cinco minutos depois, Honohan foi expulso e deixou o Shamrock com um jogador a menos. A partir daí, o PAOK administrou a vantagem e ampliou o placar com Konstantelias, que aproveitou, mais uma vez, a fragilidade defensiva do time irlandês.

Nos acréscimos da partida, o atacante Chalov ainda perdeu um pênalti, mas menos de um minuto depois, Baba, que teve um gol anulado no primeiro tempo, deu números finais à partida.

Time do PAOK comemora o gol de Taison (Foto: Reprodução/Twitter)

FICHA TÉCNICA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 22 de agosto de 2024, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Toumba, em Salônica, na Grécia

⚽ Gols: Cleary, aos 50' (GC) (PAOK); Taison, aos 47' (PAOK); Konstantelias, aos 67' (PAOK) e Baba, aos 95' (PAOK)

🅰️ Assistências: Zivkovic e Taison (PAOK)

🟨 Cartões amarelos: Honohan (SHA)

🟥 Cartões vermelhos: Honohan (SHA)

📝 ESCALAÇÕES

⚽ PAOK (Técnico: Razvan Lucescu)

Dominik Kotarski; Jonny Otto, Tomasz Kedziora, Konstantinos Koulierakis e Abdul Rahman Baba; Magomed Ozdoev e Stefan Schwab; Andrija Zivkovic, Giannis Konstantelias e Taison; Brandon Thomas



⚽ SHAMROCK ROVERS (Técnico: Stephen Bradley)

Leon Pöhls; Daniel Cleary, Lee Grace e Sean Hoare; Josh Honohan, Dylan Watts, Gary O'Neill e Trevor Clarke; Darragh Nugent e Neil Farrugia; Aaron Greene