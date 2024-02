O Milan venceu o Rennes por 3 a 0 no Estádio San Siro, no jogo de ida da fase de 16 avos de final da Europa League, e encaminhou sua classificação na competição. Os gols do time italiano foram marcados por Loftus-Cheek (duas vezes), aos 32 minutos do primeiro tempo e aos dois minutos do segundo tempo, e Rafael Leão, aos sete minutos também do segundo tempo.