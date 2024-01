Logo no começo do segundo tempo, Çalhanoglu voltou a brilhar: em jogada coletiva, Mkhitaryan cruzou para Thuram, que ajeitou de letra para o meia turco fuzilar as redes do Monza. A equipe da casa mostrou força e ainda descontou aos 24': Dany Mota foi derrubado na área por Darmian, e Pessina deslocou Sommer para diminuir o marcador.