Na primeira fase do Carioca, o Vasco terá seis partidas como mandante, que serão transmitidas. O Carioca não é transmitido pela emissora desde 2020, quando a Globo rescindiu o contrato de direitos de imagem, após problemas com o Flamengo, em uma briga que ainda acontece na justiça com a FERJ. Neste novo acordo, terá um clássico do Cruz-Maltino com o Rubro-Negro.