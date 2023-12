Bernd Schuster

Um dos poucos jogadores a ter atuado pelo Real Madrid, Barcelona e Atlético, Schuster chegou à Espanha para assinar inicialmente com o Barça em 1980. Depois de conquistar um título da liga e um troféu da Recopa Europeia com o Blaugrana, ele se juntou aos acirrados rivais do Real Madrid, onde permaneceu por duas temporadas, conquistando dois títulos da La Liga. Em 1990, Schuster assinou com o Atleti, com quem comemorou dois títulos consecutivos da Copa do Rei entre 1990 e 1992.