O meia-atacante Christian Cueva, de 31 anos, se destacou no futebol brasileiro ao vestir a camisa do São Paulo entre 2016 e 2018. O jogador foi contratado logo após a disputa da Copa América Centenário e atuou em 89 partidas pelo Tricolor Paulista, com 20 gols marcados. Cueva também soma passagem pelo Santos, em 2019. Confira no LANCE! por onde anda o meia peruano.